İlhan Palut: “Çok kötü goller yiyerek maalesef mağlup olduk”

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İlhan Palut, "İki takım içinde zor koşullarda oynanan bir maçtı. Yaklaşık 100 dakika böyle bir ortamda mücadele eden 2 takım oyuncularını da kutlamak gerekiyor. Maça geldiğimiz zaman biz ilk yarı istediğimiz bütün her şeyi yaptık. Fenerbahçe'ye pozisyon da vermedik. Fenerbahçe karşısında elimize geçen topları hemen kaybetmemek gerekiyordu. Rakip kaleye taşımak. Fenerbahçe'yi geri döndürmek. Bunlarda başarılı olduk. Bizim adımıza planlarımızın tuttuğu bir ilk yarı oldu. İkinci yarıya baktığımız zaman Fenerbahçe ikili forvete döndü. Biraz daha direkt toplarla pozisyona girmek istediler. Çok kötü bir gol yedik. 1-1'den sonrada oyun aslında Fenerbahçe'ye dönmedi. Sonrasında kötü bir gol daha yedik. Son gol de kötüydü. Çok iyi mücadele ettiğimiz bir oyundu. İstediklerimizin çoğunu yaptığımız bir oyunda çok kötü goller yiyerek maalesef mağlup olduk. Bugünün dışında bir periyottur kötü gidiyoruz. İyi sonuçlar alamıyoruz. Disiplin benim için geçerli ama acilen puanlara kavuşmamız lazım. Ligin seviyesinde olmayan hatalardan çok çabuk bir şekilde uzaklaşmamız lazım" şeklinde konuştu.

