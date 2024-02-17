Osman Zeki Korkmaz: İnsanların bağırmasına gerek yok

Antalyaspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında oynadığı maçta İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar Adam Buksa'nın attığı 2 golle öne geçerken, deplasman ekibi ise Emrehan Gedikli ve 90+9'uncu dakikada penaltıdan Jackson'ın golleriyle skoru eşitledi. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.

Maç özelinde çok konuşmak istemediğini dile getiren Korkmaz, "Başka bir mesaj vermek istiyorum. Bence stratejik olarak, stratejimiz daha iyi işleten takım olarak maça başladık bir gol yiyene kadar. O ara arka arkaya 2 gol yememiz bizi maçtan biraz kopardı. Sonrasında iyi bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. İlk yarı özelinde oyun yönetme anlamında değil ama ikinci yarı yaptığımız, hem oyuncu değişiklikleri, formasyon değişikliğiyle biraz daha işlenmeye başladı. Yalnız bakın bence burada Antalya yerel basınından da birileri var. Bu maç özelini almayın. Genel anlamda yapıyorum. Sakın bugünkü olayla alakalı değil. Ali Yaşar oksijen tüpüne bağlandı ambulansla. Ama oksijen tüpüne bağlanması, buna sebep olan pozisyonda faul verilmedi. Geçen hafta da söyledim. İstanbulspor, aleyhine en fazla penaltı çalınan takımdır. Bugün hani çok bariz olduğu için penaltılar da vardı ama birini aldık" diye konuştu.

KLAS BİR TAKIM OLARAK GİDİYORUZ'

Yollarına klas bir takım olarak devam ettiklerini dile getiren Korkmaz, "Göreve geldiğimizde transfer dönemi devam ediyordu. Başka bir zihinle buradayız. Hep diyorum ya, ligde kalmak için kendi standardının dışına çıkan takımlar bir alt ligde de, ligde kalmak için harcadıkları maliyetlerin karşılığını biraz geri alıyorlar. Burada farklı bir şekilde baktık. Bugün mesela maç 2-1'ken oyuna giren oyuncumuz 2005 doğumlu, bir başka oyuncumuz da 2006 doğumluydu ve bugün Süper Lig'deki ilk maçıydı. 15-20 gün önce A takım kadrosuna aldık ve bunu sahaya attık. Şimdi bazen insanlar diyor ki mecburiyetten diyorlar, mecburiyetten değil. Kimsenin umurunda olmayan maçlarda gençleri oyuna sürmek ne kulüp vizyonumuzla, ne de benim teknik adam olarak futbola bakışımızla bir alakası yok. Bu sloganı son birkaç maçta da duyuyoruz, 'İstanbulspor kümeye' diye, İstanbulspor'un teknik direktörü olarak ben söyleyeyim. Başka insanların bağırmasına gerek yok. Çok klas bir kulüp olarak gidiyoruz. Üreterek, Türk futboluna bir değer katarak gidiyoruz" şeklinde konuştu.