Serdar Dursun, 2’nci Fenerbahçe dönemine golle başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertli ekipte Fatih Karagümrük'ten kiralanan Serdar Dursun, 46'ncı dakikada Sebastian Szymanski'nin yerine oyuna dahil oldu. 48'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan yaptığı ortayı iyi takip eden Serdar Dursun, altıpas içinden kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi. İkinci Fenerbahçe döneminde ilk kez forma giyen milli futbolcu, çıktığı ilk maçta da golle buluşmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, 65'inci dakikada Edin Dzeko ve 90+3'üncü dakikada Mocsi'nin kendi kalesine attığı gollerle 2 gol daha bularak mücadeleyi 3-1 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.