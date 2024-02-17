Sergen Yalçın: Kağıt üstünde 3 puan yazmıştık

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, kağıt üzerinde 3 puan yazdıkları, kesinlikle kazanmaları gereken bir müsabakayı berabere bitirdiklerini kaydetti.

2-0 önde oldukları karşılaşmayı kötü bir oyunla berabere tamamladıkları için üzgün olduklarını dile getiren Yalçın, "Bekleyen topu rakibe veren skoru korumak için savunma yapmaya çalışan bunu da beceremeyen bir takım görüntüsü çizdik. 2-0'dan, 2-2'ye gelmek bizim adımıza üzücüydü. Beklenmeyen oyun ve skor oldu, maalesef başımıza geldi üzgünüz. Oyunda bu tür hatalar sonuçlar oluşabiliyor. Ama hakem arkadaşlarla ilgili haftalardır hiç konuşmadım. 90+6. dakikada bizim önümüzde olan ve bizim atmamız gereken tacı göz göre göre rakibe vermek doğru iş değil. Bahane olarak söylemiyorum. Hakemlerden memnun değiliz, sağlıklı değil. Geçen hafta ve bu hafta sorunlar yaşadık. Ülke futbolunun sorunu belki ama üzerimize düşen payımızı bu hafta aldık. Tecrübesiz hakemler ligin dengesini bozuyorlar. Biz zaten sıkıntı yaşayan, kısıtlı kadroya sahibiz. Kötü maç yöneten hakem arkadaşlarla işimiz çok kolay görünmüyor. Puan olarak aşağıda değiliz ama önümüze bakacağız. Lig daha uzun, birbirinden zorlu maçlar oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.