SÜPER LİG HABERLERİ: İşte yabancı gözlemciler uygulamasının detayları

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun ortak projesi olan yabancı gözlemci uygulaması dün oynanan Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçıyla birlikte yürürlüğe girdi. Uygulamanın detayları ise şöyle:

UEFA'da görevli olan 10 üst düzey yabancı gözlemcinin her biri, her hafta bir karşılaşmada görevli olacak ve müsabakaları kendi ülkelerinde televizyondan izleyecek. Hastalık ve benzeri durumlarda bir gözlemcinin izleyeceği maç sayısı ikiye yükselebilecek. Saha gözlemcilerinin isminin açıklanması, yabancı gözlemciler için geçerli olmayacak.