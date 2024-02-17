VAR kayıtları açıklanacak

Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği
konularının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor. Süper Lig'de bu haftadan itibaren hakemin VAR'a çağrıldığı pozisyonların kayıtları, sesli ve görüntülü olarak kamuoyuyla paylaşılacak. On Field Review, sahada inceleme olarak tanımlanan pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak. Konuşmalar, haftanın tamamlanmasının ardından 1 gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından paylaşılacak.