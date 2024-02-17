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Giriş Tarihi: 17.2.2024

VAR kayıtları açıklanacak

VAR kayıtları açıklanacak

TFF devrim gibi bir karara imza attı. Artık hafta tamamlandıktan 1 gün sonra, maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak

Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği konularının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor. Süper Lig'de bu haftadan itibaren hakemin VAR'a çağrıldığı pozisyonların kayıtları, sesli ve görüntülü olarak kamuoyuyla paylaşılacak. On Field Review, sahada inceleme olarak tanımlanan pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak. Konuşmalar, haftanın tamamlanmasının ardından 1 gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından paylaşılacak.
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VAR kayıtları açıklanacak
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