Alanyaspor 3-3 Adana Demirspor | Yusuf Sarı'dan son dakika golü... (MAÇ ÖZETİ)

Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, 90+6'da attığı golle skoru 3-3 yaptı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 3-3 sona erdi ve iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Balotelli'nin ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.



8. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Balotelli'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



18. dakikada Carlos Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Magomedaliev topu kornere gönderdi.



20. dakikada Balkovec'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



33. dakikada rakip sahada yapılan baskı sonucu topu kazanan Oğuz Aydın'ın ceza yayının sağ tarafından yerden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0