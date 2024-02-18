Almanya’da uzaktan kumandalı protesto!

Almanya İkinci Ligi 22. hafta mücadelesinde Hansa Rostock ile Hamburg arasında Ostseestadion Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi takımın taraftarlarının ilginç protestosu damga vurdu. 9. dakikada sahaya uzaktan kumandalı, sis çıkartan arabalar atıldı ve maç durdu. Görevliler, sahayı sise boğarak kateden iki arabayı tekmeleyerek taç çizgisi dışına attı. Araçların sahadan çıkarılmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Yaşananlar nedeniyle iki dakika duran müsabaka 2-2 sona erdi.