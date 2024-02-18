Delikanlı gibi oynadık

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, iyi futbol değil iyi mücadele ile kazandıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı ikinci yarıdaki etkili oyununun galibiyeti de getirdiğinin altını çizerken şöyle devam etti: "İki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadı. Bu kadar ağır sahaya, kötü zemine rağmen tüm oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar.Buna adapte olabilecek, maçı çevirebilecek oyuncuları oyuna alarak maçı dengeledik, üstünlüğü ele geçirdik. İkili mücadelelerde öne geçtik, ikinci topları aldık ve golleri bulduk. İyi futboldan ziyade iyi mücadele edip iyi strateji ortaya koymalıydık. Rizespor'u tebrik ediyorum, oyunu çirkinleştirmediler. Böylesine ağır zeminde futbol performansı konuşmak doğru değil. Top gitmiyor, pas yapamıyorsunuz." Tecrübeli hoca, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili soruya "Dinlenmesi, açıklanması bence bütün takımlar için, kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırması için önemli adım. Bu güzel, şeffaf bir açıklama. Herkes için objektif olacağını düşünüyorum" cevabını verdi.Rize'de gün boyunca yağan yağmur sonrasında saha bir hayli yıprandı. Maçın ertelenmesi tartışmaları yaşanırken stat görevlileri gün boyunca yağmurun zemine etkisini azaltmak adına büyük çaba sarf etti. Belli bölgelerde su birikintileri ve çamur öbekleri oluşurken karşılaşma öncesinde hakem Arda Kardeşler ve yardımcıları kontrol için sahadaydı. Topu zeminin belli bölgelerinde yere atarak sekip sekmediğini kontrol eden Kardeşler, sonrasında mücadelenin oynanabileceğine karar verdi. İki takım yetkililerine bu kararını ileten Kardeşler, saha görevlilerinden ise iki kalenin de önünün ve penaltı noktalarının çevresinin düzeltilmesini istedi.F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ekibi maçtan önce zemini kontrol etti. Sonrasında Kartal'a bilgi verilirken deneyimli çalıştırıcı yayıncı kuruluşa maç öncesi "Sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortam olmadığını söylediler. Sahanın birçok yeri bataklık ve su" yorumunu yaptı.Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray'a taş attı! Kızılhan, ''Delikanlı gibi çıktık mücadelemizi verdik. Zemin demedik... Diğer takımlar gibi pazarlık yapmadık. TFF'nin maçlarla, statlarla ilgili kararları takip edeceğiz. Biz nasıl oynadıysak her takım çıkıp oynayacak. Arda Kardeşler'in verdiği kararlar hep aleyhimize. Türk futbolunun bu hakemden kurtulması lazım" diye konuştu.46'da Krunic'in yerine oyuna giren Mert Hakan Yandaş, Dzeko'nun skoru 2-1'e getiren golünde asistin sahibiydi. Milli futbolcu 65'te ön alan baskısıyla topu kazandı ve kaptanıyla buluşturdu. Dzeko golden sonra büyük sevinç yaşarken, tribünlere "Golü ben attım ama alkışı o hak ediyor" diyerek Mert Hakan'ı alkışlattı. Sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan tecrübeli oyuncu, 6. asistine ulaştı.Oyuna ikinci yarıda girip maçın seyrini değiştiren isimlerden olan Mert Hakan, "Önemli olan ben değil F.Bahçe" dedi. Kayseri maçında gördüğü kırmızı kartın ardından eleştirilerin de odağında olan oyuncu, "Bizler gelip geçiciyiz, F.Bahçe kalıcı. Bu arma için elimizden geleni yapacağız. Camianın büyüklüğünden üzerimizdeki baskının büyük olduğunu da biliyoruz" dedi.