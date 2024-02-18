Rizespor-Fenerbahçe maçında zemin tartışması! Arda Kardeşler: "Burada top oynanır"

Süper Lig'de karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabakayı 3-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 67'ye yükseltti.
ARDA KARDEŞLER "BU ZEMİNDE MAÇ OYNANIR" DEDİ
Rize'de gün boyunca yağan yağmur sonrasında saha bir hayli yıprandı. Maçın ertelenmesi tartışmaları yaşanırken stat görevlileri gün boyunca yağmurun zemine etkisini azaltmak adına büyük çaba sarf etti. Belli bölgelerde su birikintileri ve çamur öbekleri oluşurken karşılaşma öncesinde hakem Arda Kardeşler ve yardımcıları kontrol için sahadaydı.
Topu zeminin belli bölgelerinde yere atarak sekip sekmediğini kontrol eden Kardeşler, sonrasında mücadelenin oynanabileceğine karar verdi. İki takım yetkililerine bu kararını ileten Kardeşler, saha görevlilerinden ise iki kalenin de önünün ve penaltı noktalarının çevresinin düzeltilmesini istedi.
'SAHA BATAKLIK VE SU'
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ekibi maçtan önce zemini kontrol etti. Sonrasında Kartal'a bilgi verilirken deneyimli çalıştırıcı yayıncı kuruluşa maç öncesi "Sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortam olmadığını söylediler. Sahanın birçok yeri bataklık ve su" yorumunu yaptı.