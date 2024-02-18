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Giriş Tarihi: 18.2.2024 10:55

Rizespor-Fenerbahçe maçında zemin tartışması! Arda Kardeşler: "Burada top oynanır"

Rizespor-Fenerbahçe maçında zemin tartışması! Arda Kardeşler: Burada top oynanır

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla lider oldu. Maça damga vuran konu ise yağmur sebebiyle zarar gören zemin oldu. Maçın hakemi Arda Kardeşler, maç öncesi zemini kontrol ederek futbol oynanmasına engel olmadığını söyledi.

Süper Lig'de karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabakayı 3-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 67'ye yükseltti.

ARDA KARDEŞLER "BU ZEMİNDE MAÇ OYNANIR" DEDİ

Rize'de gün boyunca yağan yağmur sonrasında saha bir hayli yıprandı. Maçın ertelenmesi tartışmaları yaşanırken stat görevlileri gün boyunca yağmurun zemine etkisini azaltmak adına büyük çaba sarf etti. Belli bölgelerde su birikintileri ve çamur öbekleri oluşurken karşılaşma öncesinde hakem Arda Kardeşler ve yardımcıları kontrol için sahadaydı.

Topu zeminin belli bölgelerinde yere atarak sekip sekmediğini kontrol eden Kardeşler, sonrasında mücadelenin oynanabileceğine karar verdi. İki takım yetkililerine bu kararını ileten Kardeşler, saha görevlilerinden ise iki kalenin de önünün ve penaltı noktalarının çevresinin düzeltilmesini istedi.

'SAHA BATAKLIK VE SU'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ekibi maçtan önce zemini kontrol etti. Sonrasında Kartal'a bilgi verilirken deneyimli çalıştırıcı yayıncı kuruluşa maç öncesi "Sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortam olmadığını söylediler. Sahanın birçok yeri bataklık ve su" yorumunu yaptı.

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Rizespor-Fenerbahçe maçında zemin tartışması! Arda Kardeşler: "Burada top oynanır"
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