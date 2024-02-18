Rizespor-Fenerbahçe maçında zemin tartışması! Arda Kardeşler: "Burada top oynanır"

Topu zeminin belli bölgelerinde yere atarak sekip sekmediğini kontrol eden Kardeşler, sonrasında mücadelenin oynanabileceğine karar verdi. İki takım yetkililerine bu kararını ileten Kardeşler, saha görevlilerinden ise iki kalenin de önünün ve penaltı noktalarının çevresinin düzeltilmesini istedi.

'SAHA BATAKLIK VE SU'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ekibi maçtan önce zemini kontrol etti. Sonrasında Kartal'a bilgi verilirken deneyimli çalıştırıcı yayıncı kuruluşa maç öncesi "Sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortam olmadığını söylediler. Sahanın birçok yeri bataklık ve su" yorumunu yaptı.