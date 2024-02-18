Şahin gözü takipte!

Beşiktaş'ta son dönemde yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy'u tanıdık bir isim yakından takip ediyor. Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini yürütürken, futbolculuk döneminde formasını terlettiği Borussia Dortmund'dan gelen Edin Terzic'in yardımcı antrenörlüğünü yapma teklifini kabul ederek Bundesliga'nın yolunu tutan Nuri Şahin, Beşiktaş'ın başarılı oyuncusunu mercek altında tutuyor. 35 yaşındaki çalıştırıcı, gelecekte Borussia Dortmund'un başına geçme planları yaparken Süper Lig'den genç yeteneklere dair raporlarını Alman kulübüne gider gitmez iletti.Bunun üzerine daha önce Demir Ege Tıknaz'ı da gözlemleyen Dortmund scoutları, ilgi ve odağını ağırlıklı olarak Semih Kılıçsoy'a çevirdi. 18 yaşındaki forvetin büyük potansiyel taşıdığını düşünen Nuri Şahin, scouting ve transfer komitesine "Dikkatle takip etmeliyiz, çok yetenekli ve yaşına göre de fiziksel olarak çok olgun bir oyuncu. Maçlarını izleyip, sezon sonuna kadar gözlemleyelim" dediği belirtildi. Bir süredir Semih'in maçlarını takip eden Borussia Dortmund, Konyaspor mücadelesinde de yıldız adayını mercek altında tutmaya devam edecek. Yazın Beşiktaş'ın kapısını ilk olarak çalması beklenen kulüplerin başında Borussia Dortmund geliyor.Beşiktaş'ta Fernando Santos'un göreve getirildiği dönemde, Portekiz Milli Takımı'ndan talebesi olan Quaresma'nın siyah-beyazlı takıma döneceği iddiaları gündeme gelmişti. 2022 yılından bu yana futbol sahalarından uzak olan 40 yaşındaki yıldızın, futbolcu olma yolundaki oğlu Ricky'den flaş bir paylaşım geldi. Rick, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Samet Aybaba'nın 'Quaresma geliyor mu?' sorusuna verdiği cevap şaşırttı" başlıklı haberi alıntılayarak "İşte babamın Beşiktaş'a dönmemesinin sebebi" ifadesini kullandı. Quaresma da "Benim geçmişime saygı duyun" değerlendirmesinde bulundu. Aybaba, soru üzerine yıldız futbolcu için "Daha neler, ne yapacağız Quaresma'yı?" demişti.Siyah-beyazlılar, sık sık sakatlık problemi yaşayan, sözleşmesindeki opsiyon maddesini de kaldırmayan Rachid Ghezzal ve performansı beğenilmeyen Umut Meraş'ı yeni sezonda takımda düşünmüyor. Bu iki oyuncu gibi mukavelesi sona eren Cenk Tosun hakkında da teknik heyet ve yönetim cephesinde olumlu izlenim yok. Yeni kontrat için 1.5 milyon Euro maaş talep eden Cenk, adım adım ayrılığa yaklaşıyor. Santos'un sol kanat-forvette Semih'i düşündüğü ayrıca gelecek sezon için bu mevkiye takviye yapacağı öğrenildi.