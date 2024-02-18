THY pilotlarından hakemlere eğitim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, İngiliz basınına verdiği demeçte, "Bu hafta İstanbul'daydım ve hakemlerle konuşmaları için THY'den pilotlar getirdik. Howard Webb de İngiltere'de benzer bir uygulama yapılmasına ön ayak olmuştu ve iyi karşılanmıştı. Türkiye'de de olumlu dönüş olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Hugh Dallas, TFF ve MHK'nın aldığı Süper Lig'de VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili karar için de şunları söyledi: "Bu hafta sonu itibarıyla tüm önemli olaylarda konuşmaların ses kaydı yayınlanacak. Hakemler ve VAR arasındaki diyaloglar net ve doğru olmalı. Türkiye'de futboldaki coşku nedeniyle, her yorumun inceleneceğini biliyoruz. Bu giderek daha da yaygınlaşacak. İspanya'da zaten VAR kayıtları açıklanıyor. Sonuç olarak bu, şeffaflığı, hakemler ve VAR arasında saklanacak hiçbir şey olmadığını gösterecek."