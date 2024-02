Zirve aşkına

Alanya beraberliği sonrası oyuna müdahale edemediği için eleştirilen İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçında yaptığı değişikliklerle galibiyeti getirdi. İkinci yarıya Krunic'in yerine Mert Hakan, Cengiz Ünder'in yerine İrfan Can Kahveci ve Szymanski'nin yerine de Serdar Dursun değişikliği ile başlayan Kartal, 3 oyuncudan da skor katkısı aldı. İrfan Can hem skoru ilan eden golü attı hem de, Serdar'a asist yaptı. Mert Hakan da Dzeko'ya attırdı.Karşılaşma sonrası Rize'de takımı yalnız bırakmayan taraftara üçlü çektiren Serdar golünü ve oyunu ise şöyle anlattı: "5 ay gibi bir sürede geri dönüp, oyuna girdikten kısa bir süre sonra Allah büyüktür derler ya aynen öyle oldu golü buldum. Daha önemlisi geri dönüş için önemli bir sinyal verdik. Sezon başında bir karar vermem gerekiyordu, oynamak için gitme kararı vermiştim. Yeniden döndüğüm için mutluyum. Bu forma altında her dakikanın kıymetini biliyorum. Artık şampiyon olmak ve taraftarı gururlandırmak istiyoruz. Herkese armağan olsun."Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş gibi ikinci yarının başında oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci oyuna hızlı bir giriş yaptı. Serdar'ın skoru 1-1'e getiren golünde asistin sahibi olan milli futbolcu, 90+3'te de Tadic'in pasında ağları buldu. Ligde 7. asistine imza atarken 4 maç sonra skora katkı vermiş oldu. Süper Lig'deki gol sayısını da 9'a çıkardı.5 haftalık suskunluğunu 2-2 biten Alanyaspor maçında bozan Dzeko, Rize'de de skoru 2-1'e getiren isim oldu. Süper Lig'de gol krallığına koşan Boşnak yıldız 18'e ulaştı. Onu 14 golle Pendikspor'dan Thiam, 13 golle Galatasaray'dan İcardi takip ediyor. Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında Buksa ile birlikte en fazla gol atan oyuncu olan Dzeko (8), en son 2016-17'de Roma'da daha fazla gol (11) atmıştı.Dzeko galibiyet ve saha için, "İlk yarı zemini anlayamadık. Su doluydu. Golü de bu yüzden yedik. Bu zeminde yerden oynamamak gerektiğini anlayınca golleri bulduk. Büyük takımlar işler iyi gitmeyince karakter koyar, tıpkı bizim yaptığımız gibi. Zor şartlar rakip için de geçerliydi. Zeminlerin daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece bizim için değil. Tüm takımlar ve Türk futbolu için bunu istiyorum" yorumu yaptı.25 Ağustos'ta Fenerbahçe'den Karagümrük'e giden Serdar Dursun, sarı-lacivertli takıma golle döndü. 46'da oyuna giren tecrübeli oyuncu, 48'de golünü atıp, Ronaldo gibi 'Siuuuuuu' sevinci yaptı. Karagümrük'te 25 resmi maçta 6 golü olan Dursunaldo geçen sezon Fenerbahçe'de 26 maçta 4 gol-5 asistle oynamıştı.Son yenilgisini 30 Kasım 2023'te Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 kaybederek alan Fenerbahçe, sonrasında yenilgiyi unuttu. 13 galibiyet, 3 beraberlikle serisi 16 maça çıkardı.Fenerbahçe formasıyla Aralık 2022'den (Hatayspor) bu yana ilk kez bir lig maçında ağları havalandıran Serdar Dursun'un, lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Rizespor (8).