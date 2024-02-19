Başakşehir’den dev imza

SÜPER Lig temsilcisi Başakşehir FK, bünyesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi de barındıran City Football Group (CFG) ile iş birliği anlaşması imzaladı. CFG, Başakşehir'e uzun dönemli futbol stratejisi, oyuncu tarama, transfer ve süreçlerin eğitimlerini de kapsayan çeşitli futbol projelerinde danışmanlık verecek.
City Football Group Yönetici Direktörü Brian Marwood, "Türkiye'de futbolun büyümesini desteklemek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"
dedi. City Football Group CEO'su Ferran Soriano, Türkiye'nin tutkulu bir futbol ülkesi olduğuna dikkat çekip, "Biz stratejik futbol projelerinde Başakşehir ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kulübün sahadaki başarısına katkıda bulunmayı ve Türkiye'de futbol uzmanlığı ve istihbaratı geliştirmeyi hedefliyoruz"
açıklamasını yaptı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise "Genç yaşımıza rağmen birçok ilki başardık. Vizyonumuz dahilinde dünyanın en büyük futbol grubu ile iş birliği yapmanın gururu içindeyiz"
ifadelerini kullandı.
5 KITA 13 KULÜP
Çoğunluk hissesi Şeyh Mansour bin Zayed'e ait olan CFG'nin bünyesinde Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, Girona, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Lommel, ESTAC, Palermo, Bahia ve partner kulüp olarak da Bolivar City yer alıyor. 5 kıtada 13 futbol kulübünde 4 binden fazla sporcusu bulunuyor.