Başakşehir’den dev imza

SÜPER Lig temsilcisi Başakşehir FK, bünyesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi de barındıranCity Football Group Yönetici Direktörü Brian Marwood,dedi. City Football Group CEO'su Ferran Soriano, Türkiye'nin tutkulu bir futbol ülkesi olduğuna dikkat çekip,açıklamasını yaptı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ iseifadelerini kullandı.Çoğunluk hissesi Şeyh Mansour bin Zayed'e ait olan CFG'nin bünyesinde Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, Girona, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Lommel, ESTAC, Palermo, Bahia ve partner kulüp olarak da Bolivar City yer alıyor. 5 kıtada 13 futbol kulübünde 4 binden fazla sporcusu bulunuyor.