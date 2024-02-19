Beşiktaş’a Aboubakar müjdesi! Konyaspor maçı öncesi...

Kadroya alınacak olan 32 yaşındaki golcü, mücadelenin gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olacak. Bu sezon 22 resmi maçta 1674 dakika sahada kalan Aboubakar, 11 gol atarken 3 de asist yaptı. Yıldız santrfor, son olarak 9 Aralık tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda F.Bahçe'ye karşı 3-1 kaybedilen maçta görev almıştı.





DEĞİŞİM ZAMANI

Kayseri'deki hayal kırıklığı sonrası Santos'un Konyaspor maçında kadroda değişikliğe gideceği belirtildi. Stoperde Necip'in yerine Colley'in oynaması beklenirken, sol bekte Masuaku'nun, orta sahada da Al-Musrati'nin olacağı öğrenildi. Sakatlığı geçen Rashica'nın sağ kanada geçeceği, Muci'nin ise 10 numarada değerlendirileceği kaydedildi.