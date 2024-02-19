Bodrum evinde Altay’a fark attı

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Süleyman Bahadır, Emrah Ünal, Cem Özbay
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Celustka, Samet Yalçın (Dk. 70 Mustafa Erdilman), Brazao (Dk. 76 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed (Dk. 79 Tunahan Akpınar), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Celal Dumanlı) , Furkan Apaydın, Burak Çoban (Dk. 70 Kenan Özer)
Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam (Dk. 84 Enes Öğrüce), Eren Erdoğan, Salih Sarıkaya, Murat Berkan Demir (Dk. 71 Arda Gezer), Mehmet Gündüz (Dk. 71 Ege Parmaksız), Kuban Altunbudak, Onur Efe (Dk. 71 Enes Yetkin), Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz (Dk. 46 Caner Baycan)
Goller: Dk. 23 Üzeyir Ergün (Penaltıdan), Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 78 Kenan Özer (Bodrum FK)
Salı kart: Dk. 15 Onur Ege (Altay)