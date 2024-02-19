Fahrudin Ömerovic: "Hedefimiz ligde kalmak"

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ömerovic, maça istedikleri gibi başladıklarını belirterek, "İlk devre planladığımız gibi gitti. Topa daha fazla sahip olduk. İlk 25 dakikada tam istediğimiz gibi oynadık. İkinci yarıda erken gelen gol planımızı bozdu." ifadelerini kullandı.

Geriye düştükten sonra Beşiktaş'a karşı pas oyunu oynamanın ve pozisyona girmenin zorluğuna vurgu yapan Fahrudin Ömerovic, "Beşiktaş golü bulduktan sonra daha baskılı oynadı. Beşiktaş'ı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Bir sürpriz peşindeydik. Olmadı. Önümüzdeki 4 maçımız final olacak. İyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Hedefimiz ligde kalmak." diye konuştu.