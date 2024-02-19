Fenerbahçe Avrupa’da zirvede! Devleri geride bıraktı...

MAÇ BAŞINA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM

Sarı-lacivertliler, 12 galibiyet alırken sadece Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık sonuçla döndü. Kanarya dış sahada 2.84'lük puan ortalaması sağlarken, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde maç başına en fazla puan toplayan takım oldu.

Onu İtalya'dan İnter (2.66), Almanya'dan Leverkusen (2.63), Hollanda'dan PSV (2.63) ve İskoçya ekibi Celtic (2.46) takip etti.