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Giriş Tarihi: 19.2.2024 07:30 Son Güncelleme: 19.2.2024 07:33

Fenerbahçe Avrupa'da zirvede! Devleri geride bıraktı...

Fenerbahçe Avrupa’da zirvede! Devleri geride bıraktı...

Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda maç başına 2.84’lik puan ortalamasıyla Avrupa’nın 10 liginde yer alan takımlar arasında zirvede bulunuyor.

Bu sezon Kadıköy'de 1 yenilgi (Trabzon), 3 beraberlik alarak (G.Saray, Samsun, Alanya) tam 9 puandan olan Fenerbahçe, dış sahada sadece bir beraberlikle 2 puan bıraktı.

MAÇ BAŞINA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM

Sarı-lacivertliler, 12 galibiyet alırken sadece Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık sonuçla döndü. Kanarya dış sahada 2.84'lük puan ortalaması sağlarken, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde maç başına en fazla puan toplayan takım oldu.

Onu İtalya'dan İnter (2.66), Almanya'dan Leverkusen (2.63), Hollanda'dan PSV (2.63) ve İskoçya ekibi Celtic (2.46) takip etti.

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Fenerbahçe Avrupa'da zirvede! Devleri geride bıraktı...
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