Fenerbahçe’de yedek kulübesinden büyük katkı!

SÜPER LİG'İN AÇIK ARA EN İYİSİ

Fenerbahçe teknik direktörü, elindeki geniş kadroyu bir kez daha ne kadar verimli kullandığını gözler önüne serdi. Kulübeden sahaya sürdüğü isimlerden 9 gol-10 asistlik katkı alan Kartal, bu alanda ligin açık ara en iyi hocası olmayı sürdürdü.

Kendisini mahcup etmeyen 9 oyuncu toplamda 19 kez tabelaya direkt etki ederek, Fenerbahçe'nin hanesine 12 puan yazdırdı. Kulübeden gelerek en büyük katkıyı 3 gol-3 asistle İrfan Can Kahveci verirken onu 3 gol-1 asistle Batshuayi ve 1 gol-1 asistle King takip etti.