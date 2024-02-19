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Giriş Tarihi: 19.2.2024 08:37

Fenerbahçe'de yedek kulübesinden büyük katkı!

Fenerbahçe’de yedek kulübesinden büyük katkı!

Son dakika haberi: Rize’de 3 puanı sonradan girenlerle alan Fenerbahçe, bu sezon yedek güçten 19 gollük katkı gördü ve hanesine 12 puan yazdırdı. Sarı-lacivertli takım bu alanda açık ara en iyi takım konumunda.

Kadıköy'de Alanya ile 2-2 berabere kalarak zirve yolculuğunda önemli bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü Çaykur Rizespor deplasmanında teknik direktör İsmail Kartal'ın hamleleriyle sonuca gitti.

Yoğun yağmur nedeniyle, balçık haline gelen sahada ikinci yarıya 3 değişiklik birden yaparak başlayan tecrübeli hoca, amacına ulaştı. Krunic'in yerine Mert Hakan, Cengiz Ünder'in yerine İrfan Can Kahveci ve Szymanski'nin yerine de Serdar Dursun'u alan Kartal, İrfan'ın 1 gol-1 asisti, Serdar'ın golü ve Mert Hakan'ın Dzeko'ya yaptığı asistiyle 3 puanı söküp aldı.

SÜPER LİG'İN AÇIK ARA EN İYİSİ

Fenerbahçe teknik direktörü, elindeki geniş kadroyu bir kez daha ne kadar verimli kullandığını gözler önüne serdi. Kulübeden sahaya sürdüğü isimlerden 9 gol-10 asistlik katkı alan Kartal, bu alanda ligin açık ara en iyi hocası olmayı sürdürdü.

Kendisini mahcup etmeyen 9 oyuncu toplamda 19 kez tabelaya direkt etki ederek, Fenerbahçe'nin hanesine 12 puan yazdırdı. Kulübeden gelerek en büyük katkıyı 3 gol-3 asistle İrfan Can Kahveci verirken onu 3 gol-1 asistle Batshuayi ve 1 gol-1 asistle King takip etti.

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Fenerbahçe'de yedek kulübesinden büyük katkı!
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