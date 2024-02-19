Giresunspor’a bir de Keçiörengücü darbesi

Giresunspor 0 - 1 Ankara Keçiörengücü
Stat: Çotanak
Hakemler: Fatih Tokail, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar, Yalçın Taşkınfurat
Giresunspor: Erkan, Fatih, Talha, Mert Han (Kadir dk. 66), Şahin (Muhammet dk. 85), Ertuğrul, Kasım Alperen (Enishan dk. 82), Mehmet, Anıl Yiğit, Furkan, Faruk Can
Ankara Keçiörengücü: Ekrem, Muharrem, Mert, Ariyibi (Camara dk. 78), Melih (Ahmet dk. 65), Dembele (Erkam dk. 90+1), Bardhi (Erkan dk. 77), Mikail, Uğur (Şahverdi dk. 90+1) Ahmet, Treore
Gol: Malaly Dembele (dk. 34 pen.) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Şahin, Anıl Yiğit, Ertuğrul, Enishan (Giresunspor), Uğur, Bardhi, Camara (Ankara Keçiörengücü)