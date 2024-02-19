Kocaeli’ye evinde Urfa şoku

Kocaelispor 0 - 1 Şanlıurfaspor
Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Gökmen Baltacı, Hasan Erdoğan
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya (Haşim Arda Sarman dk. 18), Duhan Aksu (Atila Turan dk.72), Vukovic, Candeias, Yusuf Cihat Çelik (Sheidaev dk. 46), Kharaishvili (Amaral dk. 60), Beridze (Barış Alıcı dk.60), Skhirtladze
Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Semih Karadeniz, Diogo Özçakmak, Mboula, Barış Gök, İshak Çakmak, Dening (Tolga Ünlü dk. 80), Adem Eren Kabak (Cumali Bişi dk. 88), Landel (Begiç dk. 88), Barış Ekinciler (Muhammed Enes Kiprit dk. 70), Paixao (Enver Cenk Şahin dk. 88)
Gol: Paixao (dk. 71) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Duhan Aksu, Burak Öksüz (Kocaelispor)