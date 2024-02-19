Markus Gisdol: Elbette kazanmak isterdik ama buradan puan kazanarak gitmek de önemli

Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi ve arzulu başladıklarını dile getirdi. İlk yarıda önemli fırsatlar kaçırdıklarını belirten Gisdol, şunları kaydetti:

"Takım olarak iyi bir reaksiyon gösterdik. İlk yarı 2, hatta 3 gol bulsaydık kimse bundan şikayetçi olmazdı. İyi oynamamıza rağmen ikinci yarı 1-0 geriye düştük. Buna rağmen oyuncularım iyi reaksiyon gösterdi ve geriden geldi. Elbette kazanmak isterdik ama buradan puan kazanarak gitmek de önemli. Bugün üstesinden gelmemiz gereken birçok problem vardı. İlk 11'de oynayan 6 oyuncudan yoksun geldik buraya. Bir oyuncumuz da maç öncesi ısınırken sakatlandı. Son anda değişiklik yaptık. Biraz zorluk yaşadık ama takım olarak iyi oyun sergiledik."