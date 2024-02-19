Sivasspor kaçtı, Hatayspor yakaladı

Atakaş Hatayspor 1 - 1 EMS Yapı Sivasspor

Stat: Mersin

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel (Dk. 88 Strandberg), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 65 Kamil Ahmet Çörekçi), Massanga Matondo, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Rui Pedro), Dele-Bashiru (Dk. 65 Boudjemaa), Dadashov (Dk. 65 Fernandes), Halil Dervişoğlu

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Charisis (Dk. 83 Camara), Manaj, N'Jie (Dk. 66 Hakan Arslan), Emrah Başsan (Dk. 66 Menig), Bartuğ Elmaz (Dk. 90+3 Caktas), Poungouras, Caner Osmanpaşa, Turgunboev (Dk. 83 Murat Paluli)

Goller: Dk. 18 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 75 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor), Dk. 74 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

12. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bartuğ Elmaz'ın şutu kaleci Erce'de kaldı.

18. dakikada ceza yayı üzerinden Rey Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

45.dakikada Abdülkadir Parmak'ın pasında uzak mesafeden kaleyi deneyen Ömer Faruk Beyaz'ın şutunu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

49. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Halil'in vuruşunda savunmadan sekerek havalanan topu kaleci Ali Şaşal son anda çeldi.

75. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Pedro'nun ceza sahasına ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayında buluşan Boudjemaa'nın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

80. dakikada Halil İbrahim'in ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonrası kararı iptal etti.

90+4. dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal topu son anda kornere çeldi.