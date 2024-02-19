SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Denis Vavro’yu listesine aldı

Beşiktaş ara transfer döneminde önemli oyuncuları renklerine bağlamıştı. Transfer harekatı yazın da devam edecek. Kartal savunma hattına mutlaka bir isim almak istiyor.

Liste başında ise Denis Vavro var. Siyah beyazlı scoutlar Kopenhag-Manchester City maçında Slovak savunma oyuncusunu izledi. 27 yaşındaki futbolcu izlenmeye devam edilecek. Vavro'nun Danimarka temsilcisiyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

Bonservis bedeli 4 milyon euro. Tecrübeli savunma oyuncusu bu sezon 33 karşılaşmaya çıktı. 3 kez fileleri havalandırdı. 1 de asisti var. 6 defa sarı kartla cezalandırılırken, hiç kırmızı görmedi. (Fotomaç)