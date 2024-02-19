Trendyol 1. Lig’de Eyüpspor rüzgarı!

Ligde haftanın kapanış maçında Teksüt Bandırmaspor, Aktepe Stadı'nda yapılan karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Tamamlanan haftanın ardından lider Eyüpspor, en yakın takipçisi Göztepe ile puan farkını 9'a yükselterek koltuğunu sağlamlaştırdı.

23. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Göztepe-Manisa FK: 0-0

Tuzlaspor-Boluspor: 1-2

Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1

Kocaelispor- ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-1

Bodrum FK-Altay: 3-0

Erzurumspor FK-Adanaspor: 1-0

Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: 3-1

Ümraniyespor-Eyüpspor: 1-3

Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: 0-1

PUAN DURUMU

Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:,

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 23 18 1 4 57 18 39 55 2.GÖZTEPE 23 14 4 5 39 15 24 46 3.KOCAELİSPOR 23 13 4 6 36 25 11 43 4.BODRUM FK 23 12 6 5 33 15 18 42 5.SAKARYASPOR 23 11 7 5 35 25 10 40 6.TEKSÜT BANDIRMASPOR 23 10 6 7 31 20 11 36 7.BOLUSPOR 23 10 6 7 22 24 -2 36 8.AHLATCI ÇORUM FK 23 10 5 8 37 24 13 35 9.GENÇLERBİRLİĞİ 23 8 8 7 23 24 -1 32 10.ERZURUMSPOR FK 23 8 9 6 23 20 3 30 11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 23 8 5 10 21 28 -7 29 12.MANİSA FK 23 6 9 8 26 24 2 27 13.ÜMRANİYESPOR 23 7 6 10 25 32 -7 27 14.ADANASPOR 23 7 2 14 20 35 -15 23 15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 23 5 7 11 16 28 -12 22 16.TUZLASPOR 23 6 4 13 23 40 -17 22 17.ALTAY 23 4 3 16 11 47 -36 12 18.BITEXEN GİRESUNSPOR 23 2 4 17 11 45 -34 7

Not: Erzurumspor FK, Altay ve Bitexen Giresunspor'un 3'er puanı silinmiştir.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Ligin 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

23 Şubat Cuma:

20.00 Altay-Bitexen Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)

19.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

25 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor (11 Nisan)