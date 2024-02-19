Trendyol 1. Lig’de Eyüpspor rüzgarı!

Ligde haftanın kapanış maçında Teksüt Bandırmaspor, Aktepe Stadı'nda yapılan karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Tamamlanan haftanın ardından lider Eyüpspor, en yakın takipçisi Göztepe ile puan farkını 9'a yükselterek koltuğunu sağlamlaştırdı.
23. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Göztepe-Manisa FK: 0-0
Tuzlaspor-Boluspor: 1-2
Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1
Kocaelispor- ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-1
Bodrum FK-Altay: 3-0
Erzurumspor FK-Adanaspor: 1-0
Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: 3-1
Ümraniyespor-Eyüpspor: 1-3
Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: 0-1
PUAN DURUMU
Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:,
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|23
|18
|1
|4
|57
|18
|39
|55
|2.GÖZTEPE
|23
|14
|4
|5
|39
|15
|24
|46
|3.KOCAELİSPOR
|23
|13
|4
|6
|36
|25
|11
|43
|4.BODRUM FK
|23
|12
|6
|5
|33
|15
|18
|42
|5.SAKARYASPOR
|23
|11
|7
|5
|35
|25
|10
|40
|6.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|23
|10
|6
|7
|31
|20
|11
|36
|7.BOLUSPOR
|23
|10
|6
|7
|22
|24
|-2
|36
|8.AHLATCI ÇORUM FK
|23
|10
|5
|8
|37
|24
|13
|35
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|8
|8
|7
|23
|24
|-1
|32
|10.ERZURUMSPOR FK
|23
|8
|9
|6
|23
|20
|3
|30
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|23
|8
|5
|10
|21
|28
|-7
|29
|12.MANİSA FK
|23
|6
|9
|8
|26
|24
|2
|27
|13.ÜMRANİYESPOR
|23
|7
|6
|10
|25
|32
|-7
|27
|14.ADANASPOR
|23
|7
|2
|14
|20
|35
|-15
|23
|15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|23
|5
|7
|11
|16
|28
|-12
|22
|16.TUZLASPOR
|23
|6
|4
|13
|23
|40
|-17
|22
|17.ALTAY
|23
|4
|3
|16
|11
|47
|-36
|12
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|23
|2
|4
|17
|11
|45
|-34
|7
Not: Erzurumspor FK, Altay ve Bitexen Giresunspor'un 3'er puanı silinmiştir.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Ligin 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
23 Şubat Cuma:
20.00 Altay-Bitexen Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)
19.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)
25 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)
19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor (11 Nisan)