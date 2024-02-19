Volkan Demirel: Sevinemedik ama artımız var

Volkan Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda oyuna çok fazla giremediklerini kaydetti. Bu devrede Sivasspor'un pozisyon bulmaya çalıştığını ifade eden Demirel, rakiplerinin ilk yarıda duran topla güzel bir gol attığını vurguladı.

İkinci yarı maça girmeye çalıştıklarını aktaran Demirel, şöyle devam etti:

"Bence ilk yarı bunu yapmamız gerekirdi. Çünkü zaman daraldıkça gol bulmamız da zorlaşıyor. İkinci yarı oynadığımız oyun, topun kalma süresi bizde ama pozisyon olarak fazla bir şey üretemedik. Neticesinde bir tane uzaktan attığımız bir şut ve belki penaltı olabilecek bir pozisyon var. Ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Bir temas var ama tabii ki hakemin ve VAR'ın yorumunun ne olduğunu bilemiyorum. Neticesinde bir puan aldık. Aldığımız puana seviniyor muyuz, sevinmiyoruz ama bir puan da bugünün artısı yazılabilir."

Demirel, gelecek hafta TÜMOSAN Konyaspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, deplasmanda güzel bir galibiyet almak istediklerini vurguladı.