Davinson Sanchez için övgü dolu sözler: "Sanki bir forvet gibi..."

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti ve 2 puan farkla liderliğini sürdürüyor.
Kerem Demirbay'ın golünün hemen 1 dakika sonrasında bir forvet gibi ceza sahasına sokulan Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, pozisyon alması ve son dokunuşuyla izleyenleri büyüledi.
Bu sezon Galatasaray savunmasında gösterdiği performans ve fizik kalitesiyle öne çıkan yıldız stoper, ülkesinde de geniş yankı uyandırdı.
Kolombiya'dan Infobae, Sanchez'in performansına övgüler yağdırırken, "27 yaşındaki stoper, kendisini Türkiye'de yeniden keşfetti" yorumu yapıldı.