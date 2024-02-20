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Giriş Tarihi: 20.2.2024 15:31 Son Güncelleme: 20.2.2024 15:31

Davinson Sanchez için övgü dolu sözler: "Sanki bir forvet gibi..."

Davinson Sanchez için övgü dolu sözler: Sanki bir forvet gibi...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçın gollerinden biri kaydeden Kolombiyalı yıldız stoper Davinson Sanchez, gösterdiği performansla izleyenleri adeta büyüledi. 27 yaşındaki Sanchez'in golü ve performansı ülkesinin basınında da geniş yankı uyandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti ve 2 puan farkla liderliğini sürdürüyor.

Kerem Demirbay'ın golünün hemen 1 dakika sonrasında bir forvet gibi ceza sahasına sokulan Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, pozisyon alması ve son dokunuşuyla izleyenleri büyüledi.

Bu sezon Galatasaray savunmasında gösterdiği performans ve fizik kalitesiyle öne çıkan yıldız stoper, ülkesinde de geniş yankı uyandırdı.

Kolombiya'dan Infobae, Sanchez'in performansına övgüler yağdırırken, "27 yaşındaki stoper, kendisini Türkiye'de yeniden keşfetti" yorumu yapıldı.

"SANKİ HER ZAMAN FORVETT!"

Güney Amerika basınından Futbolred ise Kolombiyalı oyuncunun performansını şu sözlerle değerlendirdi: "Galatasaray'ın galibiyetinde Davinson Sanchez'in golü dikkat çekti. Sanchez, sanki tüm kariyeri boyunca bir hücum oyuncusuymuş gibi bir gol attı."

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Davinson Sanchez için övgü dolu sözler: "Sanki bir forvet gibi..."
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