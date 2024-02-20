Davinson Sanchez için övgü dolu sözler: "Sanki bir forvet gibi..."

"SANKİ HER ZAMAN FORVETT!"

Güney Amerika basınından Futbolred ise Kolombiyalı oyuncunun performansını şu sözlerle değerlendirdi: "Galatasaray'ın galibiyetinde Davinson Sanchez'in golü dikkat çekti. Sanchez, sanki tüm kariyeri boyunca bir hücum oyuncusuymuş gibi bir gol attı."