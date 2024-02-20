Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de, Kasımpaşa mesaisi başladı
Giriş Tarihi: 20.2.2024 16:14

Fenerbahçe'de, Kasımpaşa mesaisi başladı

Fenerbahçe’de, Kasımpaşa mesaisi başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptılar. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de, Kasımpaşa mesaisi başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA