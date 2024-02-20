SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trezeguet’nin 10 numara uğuru

Son 3 resmi maçını kazanarak üzerindeki kara bulutları dağıtan Trabzonspor'da Trezeguet de performansıyla parlıyor. Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra takımda hemen farkını gösteren Mısırlı yıldız, kupada Gençlerbirliği ile ligde Hatayspor ve Pendikspor karşılaşmalarında ağları bularak galibiyetlerde başrolü oynadı.



Bordo-Mavili ekipte son 2 sezonda attığı 17 gol ile en çok skor üreten isim olan 29 yaşındaki oyuncuya yeni forması da uğur getirdi. Abdülkadir Ömür'ün ayrılmasının ardından 27 numarayı bırakarak 10 numaralı formaya geçen Trezeguet, son 2 karşılaşmada da yeni formasıyla fileleri havalandırmayı başardı. 2026'ya kadar sözleşmesi olan futbolcunun Trabzonspor'da mutlu olduğu ve çok iyi bir teklif gelmedikçe ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.