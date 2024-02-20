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Giriş Tarihi: 20.2.2024 10:17

Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması! "Türkler sabırlı olmalı"

Toni Kroos’tan Arda Güler açıklaması! Türkler sabırlı olmalı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden ancak forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'le ilgili tecrübeli futbolcu Toni Kroos açıklamada bulundu. İşte tüm detaylar...

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Toni Kroos, milli yıldız Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRKLER BİRAZ SABIRSIZ"

Bir podcast programında konuşan Kroos, Türk taraftarların Arda Güler'e olan ilgisi için "Türk taraftarlar, Arda Güler'in Real Madrid'de olmasından dolayı gurur duyuyorlar. Biraz sabırsızlanıyorlar ve tabii ki bir an önce oynamasını istiyorlar. Mükemmel bir teknik direktörümüz var ve durumu kesinlikle çok iyi idare edecektir" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in sezon başında 20 artı 10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı 18 yaşındaki Arda Güler, bu sezon İspanyol devi ile çıktığı 5 resmi maçta 92 dakika sahada kaldı.

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Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması! "Türkler sabırlı olmalı"
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