Çekya’da tek gündem Galatasaray!

Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 playoff'unda 3-2'nin rövanşında perşembe günü Çekya ekiplerinden Sparta Prag'a konuk olacak.

Çek basını kritik karşılaşmayı detaylı bir şekilde masaya yatırdı. Yapılan analizlerde ileri uçta etkili silahlara sahip olan sarı-kırmızılıların tura bir adım daha yakın olduğu ifade edildi. Maçın bol gollü geçeceği vurgulandı.

PRAG'IN 3 OYUNCUSU CEZALI

Sparta Prag'da Galatasaray'a karşı oynanacak olan rövanş maçı öncesinde kart cezası bulunan Ladislav Krejci, Matej Rynes ve Veljko Birmancevic forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ise ilk maçta kırmızı kart gören Victor Nelsson takımını yalnız bırakacak. Danimarkalı oyuncunun yerine Abdülkerim Bardakcı forma giyecek.