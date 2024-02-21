Hem ses VAR hem görüntü!

Futbolseverlerin merakla beklediği VAR kayıtlarının açıklanma uygulaması dün hayata geçti. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmalarda orta hakemlerin, VAR monitörüne çağrıldığı ve incelediği pozisyonların kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak TFF Youtube hesabından kamuoyuyla paylaştı.Videoda yer alan 6 pozisyon ve VAR konuşmaları şu şekilde:Potansiyel elle oynama için inceleme öneriyorum sana. Elinin açıklığını gösteriyorum.Evet tamam gördüm eli.Geliyor vuruyor, gol oluyor pozisyon.Elle oynamadan dolayı golü iptal ediyorum.Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.Ümit temas anından başladım, sana iki açı göstereceğim.Tamam hocam.11 numaranın ayağını sola açtığı, bu iki açıda gözüküyor.Tamam hocam haklısın.Elle oynama için seni sahada incelemeye davet ediyorum. Bahattin geldin mi?Evet görüyorum abi ele temas ettiğini, açık ele temas ettiğini görüyorum şu an.Oyuncunun eli doğal konumda değil.Penaltı veriyorum. Teşekkürler.Zorbay şiddeti çok yüksek değil ama kasti bir şekilde karnına doğru vuruyor. Sana sahada inceleme öneriyorum buna bir bak. Topsuz alanda oyuncuya yaklaşıyor, bu temas anı. Normal hızda oynatacağım sana.Tamam bu bir yumruk. Şiddetini aramıyoruz, bu bir yumruk.Hareket şiddetli hareket.Tamam ben kararımı verdim.Hocam sana sahada inceleme öneriyorum. Şu anda siyahlı oyuncu topla oynuyor. Rakibin göğsüne çarpıyor. Oyuncunun topa ekstra bir el hareketi yok. Oyuncunun göğsüne çarptıktan sonra top aşağı iniyor.Ekstra hareketi yok bunu gördüm. Elinde ekstra bir hareket yok, doğal konumda. Golü iptal ediyorum. Hakem atışıyla oyunu başlatıyorum.Sahada inceleme öneriyorum. Ellerin açısını göstereceğim.Tamam ellerin açısına bakıyorum. El doğal konumda değil. Gördüm, eline teması var. El açılıyor. Penaltı vereceğim.Evet penaltı.