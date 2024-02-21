Hem ses VAR hem görüntü!

Futbolseverlerin merakla beklediği VAR kayıtlarının açıklanma uygulaması dün hayata geçti. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmalarda orta hakemlerin, VAR monitörüne çağrıldığı ve incelediği pozisyonların kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak TFF Youtube hesabından kamuoyuyla paylaştı. 6 dakika 20 saniye süren videoda orta hakem ve VAR diyalogları dikkat çekti.
Videoda yer alan 6 pozisyon ve VAR konuşmaları şu şekilde:
1-Kasımpaşa-Karagümrük: 1-1
ELİ GÖRDÜM PENALTIYI VERİYORUM
VAR:
Potansiyel elle oynama için inceleme öneriyorum sana. Elinin açıklığını gösteriyorum. ORTA HAKEM:
Evet tamam gördüm eli. VAR:
Geliyor vuruyor, gol oluyor pozisyon. ORTA HAKEM:
Elle oynamadan dolayı golü iptal ediyorum.
2-Hatayspor-Sivasspor: 1-1
TAMAM HOCAM HAKLISIN
VAR:
Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. VAR:
Ümit temas anından başladım, sana iki açı göstereceğim. ORTA HAKEM:
Tamam hocam. VAR:
11 numaranın ayağını sola açtığı, bu iki açıda gözüküyor. ORTA HAKEM:
Tamam hocam haklısın.
3-Alanyaspor-Adana Demir: 3-3
EVET ABİ ELLE TEMASI GÖRÜYORUM
VAR:
Elle oynama için seni sahada incelemeye davet ediyorum. Bahattin geldin mi? ORTA HAKEM:
Evet görüyorum abi ele temas ettiğini, açık ele temas ettiğini görüyorum şu an. VAR:
Oyuncunun eli doğal konumda değil. ORTA HAKEM:
Penaltı veriyorum. Teşekkürler.
4-Gaziantep FK-Samsunspor: 1-1
BU BİR YUMRUK! BEN KARARI VERDİM
VAR:
Zorbay şiddeti çok yüksek değil ama kasti bir şekilde karnına doğru vuruyor. Sana sahada inceleme öneriyorum buna bir bak. Topsuz alanda oyuncuya yaklaşıyor, bu temas anı. Normal hızda oynatacağım sana. ORTA HAKEM:
Tamam bu bir yumruk. Şiddetini aramıyoruz, bu bir yumruk. VAR:
Hareket şiddetli hareket. ORTA HAKEM:
Tamam ben kararımı verdim.
5-Pendikspor-Trabzonspor: 0-2
ELİNDE EKSTRA BİR HAREKET YOK
VAR:
Hocam sana sahada inceleme öneriyorum. Şu anda siyahlı oyuncu topla oynuyor. Rakibin göğsüne çarpıyor. Oyuncunun topa ekstra bir el hareketi yok. Oyuncunun göğsüne çarptıktan sonra top aşağı iniyor. ORTA HAKEM:
Ekstra hareketi yok bunu gördüm. Elinde ekstra bir hareket yok, doğal konumda. Golü iptal ediyorum. Hakem atışıyla oyunu başlatıyorum.
6-Başakşehir- Kayserispor: 2-3
EL AÇILIYOR PENALTI VERECEĞİM
VAR:
Sahada inceleme öneriyorum. Ellerin açısını göstereceğim. ORTA HAKEM:
Tamam ellerin açısına bakıyorum. El doğal konumda değil. Gördüm, eline teması var. El açılıyor. Penaltı vereceğim. VAR:
Evet penaltı.