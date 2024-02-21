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Giriş Tarihi: 21.2.2024 09:54

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin ileri ucunda işler kızıştı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin ileri ucunda işler kızıştı!

Fenerbahçe'nin devre arasında kiraladığı Serdar Dursun'un takıma katılmasıyla beraber işler değişti. Sezonun kalan bölümünde Batshuayi-Serdar ikilisinin rekabeti tavan yapacak.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un gelişiyle forvette yeni bir rekabet başlayabilir...

Edin Dzeko, sezon başından beri olduğu gibi yine İsmail Kartal'ın 1 numaralı golcüsü olmaya devam edecek.

Michy Batshuayi, sezonun ilk bölümünde Umut Nayir'in önüne geçerek ikinci forvet olmuştu. Ancak Serdar Dursun'un gelişiyle işler değişebilir.

İsmail Kartal, Rize'de zorlu zeminde fizik gücü yüksek olan Serdar'ı oyuna aldı. Tecrübeli forvet golünü attı. Sezonun kalan bölümünde Batshuayi-Serdar rekabeti tavan yapacak gibi görünüyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin ileri ucunda işler kızıştı!
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