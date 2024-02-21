Son dakika haberi: Galatasaray’dan suç duyurusu kararı! Ortaya çıkan Mauro Icardi videosu...

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Bu hareket TFF tarafından görülecek mi?" açıklamasını yaparken, Ankaragücü cephesi de disiplin soruşturması için TFF'ye başvuracaklarını bildirmişti. Görüntülerin sahte olduğunu savunan Galatasaraylı yetkililer ise harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, montaj olduğunu söyledikleri video hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.