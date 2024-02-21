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Giriş Tarihi: 22.2.2024 06:50

Son dakika haberi: Galatasaray'dan suç duyurusu kararı! Ortaya çıkan Mauro Icardi videosu...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan suç duyurusu kararı! Ortaya çıkan Mauro Icardi videosu...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği maçın ardından ortaya çıkan Mauro Icardi videosu çok konuşulmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, montaj olduğunu belirttikleri video ile ilgili suç duyurusunda bulunacak. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'ın Başkent'te Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçın ardından önceki gün sosyal medyaya düşen Icardi'nin tribünlere karşı yaptığı hareketi gösteren video gündeme oturmuştu.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Bu hareket TFF tarafından görülecek mi?" açıklamasını yaparken, Ankaragücü cephesi de disiplin soruşturması için TFF'ye başvuracaklarını bildirmişti. Görüntülerin sahte olduğunu savunan Galatasaraylı yetkililer ise harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, montaj olduğunu söyledikleri video hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

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Son dakika haberi: Galatasaray'dan suç duyurusu kararı! Ortaya çıkan Mauro Icardi videosu...
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