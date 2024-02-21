Son dakika haberi: Trabzonspor’dan dev scout hamlesi! Fırtına 1 ay Güney Amerika’da...

800 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI

Avrupa'da 2023 yılı net öz sermaye zararında 110 milyon Euro ile beşinci sırada yer alan ve UEFA tarafından 'men' cezasıyla uyarılan Trabzonspor Kulübü'nde yönetimin, geçmiş dönem borçlarına yönelik 800 milyon TL ödeme gerçekleştirdiği belirlendi. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin, mayıs ayı sonuna kadar en az 20 milyon Euro daha ödeme yapmasının gerektiği gelen bilgiler arasında.