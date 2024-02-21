Son dakika haberi: Trabzonspor’dan dev scout hamlesi! Fırtına 1 ay Güney Amerika’da...

Bordo-mavililerin Güney Amerika çıkarması devam ediyor. Brezilya ve Arjantin'de bir süredir oyuncu izlemesi gerçekleştiren Trabzonspor scout ekibinin yaklaşık 1 ay bu bölgede kalacağı, hemen hemen her mevki için futbolcu takibi yapacağı belirtildi.
Ekibin çapraz izleme yöntemiyle tespit ettiği isimler için hazırlayacağı raporları, Türkiye dönüşünde teknik direktör Abdullah Avcı'ya sunacağı kaydedildi. Kısa vadede takıma katkı sağlayacak, uzun vadede de kulübe gelir getirecek oyuncular üzerinde duran Trabzonspor, araştırılan futbolcular hakkında net karar verilmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayacak.
800 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI
Avrupa'da 2023 yılı net öz sermaye zararında 110 milyon Euro ile beşinci sırada yer alan ve UEFA tarafından 'men' cezasıyla uyarılan Trabzonspor Kulübü'nde yönetimin, geçmiş dönem borçlarına yönelik 800 milyon TL ödeme gerçekleştirdiği belirlendi. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin, mayıs ayı sonuna kadar en az 20 milyon Euro daha ödeme yapmasının gerektiği gelen bilgiler arasında.