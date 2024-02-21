Son dakika haberi: VAR kayıtları hakkında bomba ifadeler! "Fenerbahçe ve Galatasaray paketin içinde yoktu"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının sona ermesiyle beraber, TFF daha önce duyurduğu gibi VAR kayıtlarını açıkladı.
SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, yayınlanan kayıtlar hakkında flaş ifadeler kullandı.
MURAT ÖZBOSTAN: "F.BAHÇE VE G.SARAY YOKTU"
Türkiye Futbol Federasyonu, bol bol yeniliklere imza atıyor bu sıralar… Bunlardan biri de VAR kayıtlarının açıklanması oldu. İlk paket futbolseverler arasında büyük ilgi görmedi! Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray yoktu paketin içinde! Bu iki takımın maçında da gündeme gelen büyük hatalar olmamıştı. Şampiyonluk için nefes nefese mücadele eden iki devin, bundan sonraki haftalarda oynayacakları maçlar elbette daha bir mercek altında olacak.
Sezon başından beri özellikle VAR hakemleri çok tepki görüyor. Hatta ihale daha çok da onlara çıktı. Ben bu VAR odasına girdim. İçim karardı açıkçası. Orada görev yapmak hiç de kolay iş değil. Pozisyona sağdan soldan bakmak, bir karar vermek, zamanla yarışmak pür dikkat istiyor. Hani bazen yorum yapıyorlar, "Çay, kahve mi içiyorsunuz, film mi izliyorsunuz?" diye. Öyle çay, kahve içecek ne yer var ne de sohbet edecek ortam. Küçücük odalar! Biz açıklanan pakete gelirsek…
1. Kayıtların açıklanacağının bilinmesinin de etkisiyle konuşmalar düzgündü. Orta hakem ve VAR hakemi uyumlu bir birliktelik sergiledi. VAR'daki
hakemin biraz daha az yönlendirme ya da yorumda bulunması gerekiyor sanki. Unutmayalım ki patron orta hakem.
2. TFF, bize UEFA'nın izin verdiği eğitim amaçlı pozisyonları gösterdi. Başka pozisyonlar lig bitene kadar olmayacak. Yani sadece eğitim içerikli anlar. Bir hakem VAR'a gitmese, neden gitmediğini açıklamak yasak.
3. Geçen hafta Türkiye'de infial yaratan bir pozisyon yoktu, dolayısıyla ilk hafta sıkıntı çıkmadı.