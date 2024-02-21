Son dakika haberi: VAR kayıtları hakkında bomba ifadeler! "Fenerbahçe ve Galatasaray paketin içinde yoktu"

MURAT ÖZBOSTAN: "F.BAHÇE VE G.SARAY YOKTU"

Türkiye Futbol Federasyonu, bol bol yeniliklere imza atıyor bu sıralar… Bunlardan biri de VAR kayıtlarının açıklanması oldu. İlk paket futbolseverler arasında büyük ilgi görmedi! Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray yoktu paketin içinde! Bu iki takımın maçında da gündeme gelen büyük hatalar olmamıştı. Şampiyonluk için nefes nefese mücadele eden iki devin, bundan sonraki haftalarda oynayacakları maçlar elbette daha bir mercek altında olacak.

Sezon başından beri özellikle VAR hakemleri çok tepki görüyor. Hatta ihale daha çok da onlara çıktı. Ben bu VAR odasına girdim. İçim karardı açıkçası. Orada görev yapmak hiç de kolay iş değil. Pozisyona sağdan soldan bakmak, bir karar vermek, zamanla yarışmak pür dikkat istiyor. Hani bazen yorum yapıyorlar, "Çay, kahve mi içiyorsunuz, film mi izliyorsunuz?" diye. Öyle çay, kahve içecek ne yer var ne de sohbet edecek ortam. Küçücük odalar! Biz açıklanan pakete gelirsek…