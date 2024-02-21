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Giriş Tarihi: 21.2.2024 10:57

Son dakika haberi: Wilfried Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Son dakika haberi: Wilfried Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Galatasaray'da Wilfried Zaha son 4 maça yedek başlayıp sonradan oyuna girdi. Fildişili yıldız kariyerinde böyle bir durumu en son 2011'de Crystal Palace formasıyla yaşamış ve 6 maça kulübede başlamıştı.

Galatasaray'da gerek ailesinde yaşanan problemler gerekse de performans düşüklüğü nedeniyle son 4 maça kulübede başlayan ve sonradan oyuna giren Wilfried Zaha kariyerinde bu kadar yüksek sayıda yedek kaldığı bir dönemi ikinci kez yaşıyor.

13 YIL SONRA YENİDEN YAŞADI

Fildişili yıldız daha önce 2011'de Crystal Palace formasıyla Championship'te mücadele ederken 6 maça kulübede başlamış ve bu karşılaşmaların 4'ünde sonradan oyuna dahil olmuştu. Zaha 2 maçta ise forma şansı bulamamıştı. Tecrübeli yıldız 13 yıl sonra aynı durumu bu sefer Galatasaray'da tekrar yaşadı.

BU SEZON PERFORMANSI

Yedek kalmaktan mutsuz olan Zaha'nın idmanlardan sonra ekstra çalışıp performansını artırarak yeniden 11'e dönmeyi hedeflediği öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 9 gol, 3 asiste imza attı.

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Son dakika haberi: Wilfried Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşadı!
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