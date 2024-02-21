Yıllar sonra ortaya çıkan Djiku ve Ndombele gerçeği! Süper Lig’in eski şampiyonu onları istemiş...

"NDOMBELE VE DJİKU'YA TEKLİF YAPTIK"

Radyospor'a konuk olan Özhan Pulat, "Bursaspor döneminde Tanguy Ndombele diye bir oyuncu bulduk. Fransa Lig 2'de Amiens takımında oynuyordu. Oyuncunun soyunma odasına kadar girdik. Oyuncu da kulübümüze gelmeye çok sıcak baktı. 2.5 milyon Euro'ya Bursaspor'a transferini bitirebiliyorduk. Menajeriyle her konuda anlaşma sağlamıştık ama dönemin teknik direktörü sıcak bakmadı."

"Sonrasında Ndombele Lyon ve Tottenham'da çok iyi işlere imza attı. Ndombele kaliteli bir oyuncu; Galatasaray'a faydalı olamamasının sebebi mental ve maddi olarak doyuma ulaşması. Şu anda Fenerbahçe'de oynayan Alexander Djiku'ya 2017'de resmi teklif yaptık ve o dönemde çeşitli nedenlerden dolayı transfer olmadı" dedi ve ekledi: