Yıllar sonra ortaya çıkan Djiku ve Ndombele gerçeği! Süper Lig’in eski şampiyonu onları istemiş...

Türkiye'de Bursaspor ve Gaziantep FK'da gibi kulüplerde scout şefi olarak görev alan ve daha sonra teknik direktör Ömer Erdoğan ile Hatayspor ve Adanaspor'da görev yapan Özhan Pulat sezon öncesinde Adanaspor'da teknik direktörlük kariyerine adım attı.
Gaziantep FK ve Bursaspor'da çalıştığı döneme ayrı bir parantez açan Özhan Pulat, Fenerbahçe'de forma giyen Ganalı yıldız Djiku ve Galatasaray'ın Fransız yıldızı Tanguy Ndombele'ye resmi teklif yaptıklarını açıkladı.
"NDOMBELE VE DJİKU'YA TEKLİF YAPTIK"
Radyospor'a konuk olan Özhan Pulat, "Bursaspor döneminde Tanguy Ndombele diye bir oyuncu bulduk. Fransa Lig 2'de Amiens takımında oynuyordu. Oyuncunun soyunma odasına kadar girdik. Oyuncu da kulübümüze gelmeye çok sıcak baktı. 2.5 milyon Euro'ya Bursaspor'a transferini bitirebiliyorduk. Menajeriyle her konuda anlaşma sağlamıştık ama dönemin teknik direktörü sıcak bakmadı."
"Sonrasında Ndombele Lyon ve Tottenham'da çok iyi işlere imza attı. Ndombele kaliteli bir oyuncu; Galatasaray'a faydalı olamamasının sebebi mental ve maddi olarak doyuma ulaşması. Şu anda Fenerbahçe'de oynayan Alexander Djiku'ya 2017'de resmi teklif yaptık ve o dönemde çeşitli nedenlerden dolayı transfer olmadı" dedi ve ekledi:
OSİMHEN'İ ELİMİZDEN KAÇIRDIK"
"Bursaspor'dan sonra Gaziantep FK'da göreve başladım. Gaziantep'te çalıştığım dönemde Victor Osimhen'i listemize aldık, Charleroi'den önce alacaktık çeşitli nedenlerden dolayı transfer olmadı. Sonrasında Lille'e ve Napoli'ye transfer oldu. Yani kaçan balık büyük oldu"