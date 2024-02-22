Okan Buruk mağlubiyeti değerlendirdi! "Kendi seviyemizin altındaydık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa'ya veda edilen Sparta Prag yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Kendi seviyemizin altında oynadık. Sparta Prag çok mücadele etti ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı daha iyiydik. 1-0 sonrası 1-1'i yakaladık. Pozisyonlarımız var. Ancak maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıplarıydı. Galatasaray seviyesine yakışmayan basit top kayıpları yaptık."

"İki maçta da en büyük sıkıntımız, 10 kişi kalmak oldu. Bugün yediğimiz gol de rakibi oyunun daha çok içine soktu. Günün sonunda kaybettik. Maçın genelinde kendi oyunumuzun çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar."

"Sacha Boey transferin son günlerinde gitti, bu beklediğimiz bir şey değildi. Ancak kulüp için mantıklı bir ayrılık oldu. Yerine transfer yaptık. Yerine transfer yaptık ama oyuncumuz sakatlandı. Angelino için kafamızda karara vardı ama göndermeden oyuncu alamazsınız. Gidişi geç oldu ve yerine hamle yapmak için son güne kadar çaba harcadık."

"Başkanımız ve yönetim elinden geleni yaptı. Derick Köhn'ü transfer kapandıktan sonra aldık. İlk maçta da benzer 11 ile oynadık. İlk yarı sağ ve sol bekte sorun yaşamadık. Kaan Ayhan sakat sakat oynuyor ve bu durum performansını etkiliyor. Bek olarak yedeğimiz de yok. Bu bir takım oyunu. Kaybetmemizin nedeni bek oyuncuları değil. Takım olarak kaybettik. Sorumlusu benim. Birçok mevkii kötü oynadı. Teknik adam sorumlusudur."