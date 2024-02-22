Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 27. hafta yarın başlayacak!
Giriş Tarihi: 22.2.2024 11:37

Süper Lig'de 27. hafta yarın başlayacak!

İHA
Süper Lig’de 27. hafta yarın başlayacak!

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta yarın oynanacak Samsunspor - Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 24 Şubat Cumartesi, 25 Şubat Pazar ve 26 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Karadeniz derbisinde Samsunspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Ligde 27. hafta 26 Şubat Pazartesi günü yapılacak Galatasaray - Antalyaspor maçıyla tamamlanacak.

Süper Lig'de 27. haftanın programı şöyle:

Yarın
20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

24 Şubat Cumartesi
13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü
16.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir
19.00 Konyaspor - Hatayspor
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

25 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Pendikspor
16.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 İstanbulspor - Beşiktaş

26 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Antalyaspor

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 27. hafta yarın başlayacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA