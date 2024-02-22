Süper Lig’de 27. hafta yarın başlayacak!

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 24 Şubat Cumartesi, 25 Şubat Pazar ve 26 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Karadeniz derbisinde Samsunspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Ligde 27. hafta 26 Şubat Pazartesi günü yapılacak Galatasaray - Antalyaspor maçıyla tamamlanacak.
Süper Lig'de 27. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor
24 Şubat Cumartesi
13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü
16.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir
19.00 Konyaspor - Hatayspor
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
25 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Pendikspor
16.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 İstanbulspor - Beşiktaş
26 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Antalyaspor