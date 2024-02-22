Tuchel gidecek Mourinho gelecek

Son 3 resmi maçından puansız ayrılan veBayern Münih'te fatura teknik direktör Thomas Tuchel'e kesildi. Bavyera kulübü, Alman teknik adamınbelirtti. Gözler ise yeni teknik direktör adaylarına çevrildi. Alman basınındanXabi Alonso, Jose Mourinho, Antonio Conte ve Sebastian Hoeness'i olası adaylar olarak belirlerken, Jose Mourinho'nun istekli olduğu vurgulandı. Bayern patronlarının, Leverkusen'i çalıştıran Alonso için karar vermediğinin altı çizildi. Boşta olan Conte'nin iyi bir alternatif olabileceği,