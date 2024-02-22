Tuchel gidecek Mourinho gelecek

Son 3 resmi maçından puansız ayrılan ve Bundesliga'da şampiyonluk yarışının 8 puan gerisine düşen
Bayern Münih'te fatura teknik direktör Thomas Tuchel'e kesildi. Bavyera kulübü, Alman teknik adamın sezon sonunda ayrılacağını
belirtti. Gözler ise yeni teknik direktör adaylarına çevrildi. Alman basınından Bild;
Xabi Alonso, Jose Mourinho, Antonio Conte ve Sebastian Hoeness'i olası adaylar olarak belirlerken, Jose Mourinho'nun istekli olduğu vurgulandı. Bayern patronlarının, Leverkusen'i çalıştıran Alonso için karar vermediğinin altı çizildi. Boşta olan Conte'nin iyi bir alternatif olabileceği, Roma'dan ayrılan Mourinho'nun ise favori olarak öne çıktığına dikkat çekildi.