Alın Teri’m

Türk futbolunun efsane teknik direktörleri arasında yer alan Fatih Terim, komşu ülke Yunanistan'da da 'İmparator' lakabının hakkını veriyor.
Deneyimli çalıştırıcı, Panathinaikos'u Yunanistan Kupası'nda finale çıkarırken, ligde de şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. 'Ben bitti demeden bitmez'
mottosunu sürdüren Fatih Terim ve öğrencileri; son 16 turunda ezeli rakibi Olympiakos'u penaltılarla, çeyrek finalde Atromitos'u 90+5'te eledi.
Yine güçlü ekiplerden PAOK'u 120+9'da avlayıp maçı uzatmaya götüren Pana, seri penaltılar sonunda 6-5 üstün gelip final biletini cebine koydu.
LİGDE DE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Ivan Jovanovic'in yerine göreve gelen
Fatih Terim, Yunanistan
Süper Ligi'nin teknik direktör
değişikliği sonrası en
çok fayda sağlayan hocası oldu. 26 Aralık'ta koltuğa oturan İmparator, 8 haftada 5 galibiyet- 2 beraberlikle maç başı 2.13 puan ortalaması yakaladı.
Zirve yolunda tek yenilgisini
PAOK'tan alan Yeşil Yoncalar,
en yakın takipçisi Olympiakos'u
da mağlup etti. Usta teknik adam geldiği günden bu yana söz konusu süreçte ligin en az gol yiyen (7) ve en çok puan toplayan (17) ikinci ekibi oldu.
Terim'li
Pana ayrıca en çok gol atan
dördüncü takım (16) unvanıyla
Komşu'da adından söz ettirdi.
'PANA BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ'
PANATHINAIKOS'UN, yarı finalde Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK'u eleyerek finale yükselmesi ülke basınında da geniş yer buldu. Kaleci Bartaomiej Dragowski'nin 3 penaltı kurtararak yıldızlaştığına dikkat çeken Live Sport, "Dragowski bu kupa senin" başlığını atarken Sport Day ise "Kıyametten cennete" ifadesiyle elenmekten son dakikalarda attığı golle kurtulan Pana'nın başarısını öne çıkardı. Ayrıca sayfada teknik direktör Fatih Terim'in maçın ardından söylediği, "Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz… Panathinaikos bitti demeden bitmez" sözüne yer verildi.
BİR GÖRÜŞ
Murat ÖZBOSTAN
KISMET GAYRETE AŞIKTIR!
Fatih
Terim'in ruhunda kazanmak var... Bu hep böyle oldu. 2 ay önce gittiği bir ligde hem kendini sevdirdi hem takımını ve rakiplerini tanıdı hem de çok zorlu bir maç maratonundan çıkmayı başardı. Yunanistan kolay bir yer değil. Hele de medyası...
Bir gün kahraman olursunuz, ertesi gün kovulacak adam! Bu kadar ateşli ve acımasız bir rekabetin içine girmesi
aynı zamanda cesaretini gösterir. Daha önce Fiorentina'yı finale çıkarmıştı İtalya Kupası'nda ama bu başarının kaymağını Mancini yemişti! Terim görevden ayrılmış, kupa sevincini yerine gelen İtalyan hoca yaşamıştı. Türkiye'yi yurt dışında temsil eden her teknik adam ve futbolcu kıymetlidir.
Türkiye'de başarılı olduğunuz zaman ayağınızdan çekiyorlar. Bal, kaymak, şans diyorlar, her türlü çamuru atıyorlar. Oysa güzel bir söz vardır; "Kısmet gayrete aşıktır" diye. Atıp tutmak kolay... Terim 70 yıllık hayatının neredeyse 60 senesini futbolla yaşamış.
Ömrünü futbola teslim etmiş. Tutku böyle bir şey... İtalya'da kupa almak kısmet olmadı ama umarız Yunanistan'da bunu başarır.