Alın Teri’m

Türk futbolunun efsane teknik direktörleri arasında yer alanDeneyimli çalıştırıcı, Panathinaikos'u Yunanistan Kupası'nda finale çıkarırken, ligde de şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.mottosunu sürdüren Fatih Terim ve öğrencileri;Yine güçlü ekiplerden PAOK'u 120+9'da avlayıp maçı uzatmaya götüren Pana, seri penaltılar sonunda 6-5 üstün gelip final biletini cebine koydu.Fatih Terim, YunanistanSüper Ligi'nin teknik direktördeğişikliği sonrası ençok fayda sağlayan hocası oldu.Zirve yolunda tek yenilgisiniPAOK'tan alan Yeşil Yoncalar,en yakın takipçisi Olympiakos'uda mağlup etti.Terim'liPana ayrıca en çok gol atandördüncü takım (16) unvanıylaKomşu'da adından söz ettirdi.PANATHINAIKOS'UN, yarı finalde Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK'u eleyerek finale yükselmesi ülke basınında da geniş yer buldu. Kaleci Bartaomiej Dragowski'nin 3 penaltı kurtararak yıldızlaştığına dikkat çeken Live Sport, "Dragowski bu kupa senin" başlığını atarken Sport Day ise "Kıyametten cennete" ifadesiyle elenmekten son dakikalarda attığı golle kurtulan Pana'nın başarısını öne çıkardı. Ayrıca sayfada teknik direktör Fatih Terim'in maçın ardından söylediği, "Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz… Panathinaikos bitti demeden bitmez" sözüne yer verildi.Murat ÖZBOSTANKISMET GAYRETE AŞIKTIR!Terim'in ruhunda kazanmak var... Bu hep böyle oldu. 2 ay önce gittiği bir ligde hem kendini sevdirdi hem takımını ve rakiplerini tanıdı hem de çok zorlu bir maç maratonundan çıkmayı başardı.Bir gün kahraman olursunuz, ertesi gün kovulacak adam!aynı zamanda cesaretini gösterir. Daha önce Fiorentina'yı finale çıkarmıştı İtalya Kupası'nda ama bu başarının kaymağını Mancini yemişti! Terim görevden ayrılmış, kupa sevincini yerine gelen İtalyan hoca yaşamıştı.Türkiye'de başarılı olduğunuz zaman ayağınızdan çekiyorlar. Bal, kaymak, şans diyorlar, her türlü çamuru atıyorlar. Oysa güzel bir söz vardır; "Kısmet gayrete aşıktır" diye. Atıp tutmak kolay...Ömrünü futbola teslim etmiş. Tutku böyle bir şey... İtalya'da kupa almak kısmet olmadı ama umarız Yunanistan'da bunu başarır.