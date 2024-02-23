Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı öncesi Fred kararı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında 24 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe'nin sezon başında 9 milyon 740 bin Euro bonservis ödeyerek Manchester United'dan renklerine kattığı Fred, 21 maçta 6 asiste imza atarken yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 12 karşılaşmada forma giyemedi.
FRED RİSKE EDİLMEYECEK
Son olarak 21 Ocak'taki Samsun mücadelesinde tendonu yırtılan ve ligde 5 müsabakada yer alamayan Sambacı, sakatlığını atlatıp çalışmalara başladı. Kasımpaşa maçında takımda olup olmayacağı merak konusu. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncusu tamamen iyileşmeden forma vermek istemiyor.