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Giriş Tarihi: 23.2.2024 08:33

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi Fred kararı!

Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı öncesi Fred kararı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bu hafta evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi sakatlığını atlatan ve takımla birlikte antrenmanlara çıkan Fred için karar verildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında 24 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'nin sezon başında 9 milyon 740 bin Euro bonservis ödeyerek Manchester United'dan renklerine kattığı Fred, 21 maçta 6 asiste imza atarken yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 12 karşılaşmada forma giyemedi.

FRED RİSKE EDİLMEYECEK

Son olarak 21 Ocak'taki Samsun mücadelesinde tendonu yırtılan ve ligde 5 müsabakada yer alamayan Sambacı, sakatlığını atlatıp çalışmalara başladı. Kasımpaşa maçında takımda olup olmayacağı merak konusu. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncusu tamamen iyileşmeden forma vermek istemiyor.

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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi Fred kararı!
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