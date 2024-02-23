Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı öncesi Fred kararı!

FRED RİSKE EDİLMEYECEK

Son olarak 21 Ocak'taki Samsun mücadelesinde tendonu yırtılan ve ligde 5 müsabakada yer alamayan Sambacı, sakatlığını atlatıp çalışmalara başladı. Kasımpaşa maçında takımda olup olmayacağı merak konusu. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncusu tamamen iyileşmeden forma vermek istemiyor.