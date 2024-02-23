GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan’dan Rafa Silva bombası

Yaz transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Galatasaray, Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Rafa Silva'ya kancayı taktı. 30 yaşındaki Silva'yı başka kulüplere kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı alan Cimbom, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Asıl mevkisi forvet arkası olmasına rağmen sağ ve sol kanatta da başarıyla görev yapabilen Rafa Silva üstün tekniği ve oyun zekasıyla biliniyor. Sağ ayağını kullanan Portekizli futbolcu bu sezon 37 maçta 15 gol atarken 13 de asist yaptı. Rafa 25 kez Portekiz Milli Takımı formasını giydi.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Sarı-kırmızılı kurmayların da Silva'nın menajeri ile görüşme kararı aldığı ifade edildi. Transferde geç kalmak istemeyen Galatasaray elini çabuk tutmak istiyor. Bonservisi elinde olacak olan Silva için Fenerbahçe'nin imza parası vermeye hazır olduğu da gelen haberler arasında.

Bu sezon Benfica formasıyla 37 resmi maça çıkan Rafa Silva bu karşılaşmalarda 15 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı. Teknik direktör Okan Buruk'un futbol anlayışına yatkın bir oyuncu görünümünde olan Rafa Silva'nın Benfica ile olan kontratı sezon sonunda bitecek. Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Silva; forvet arkası, sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor. 2019 yılında 30 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan Silva'ya güncel verilere göre 18 milyon Euro değer biçiliyor. Futbolcu, Benfica taraftarlarının beğendiği isimlerden biri olarak gösteriliyor. Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro. (Fotomaç)

