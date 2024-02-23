İlhan Palut: "Rakibi kutlamaya alıştık"

Samsunspor'a deplasmanda 3-0 kaybeden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Palut, mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade ederek, açıklamalarda bulundu.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Palut, "Kornerde karambolden gol yedik. Ondan sonra ilk yarı boyunca oyun dengede gitti. Biz de gol yapabilecek pozisyonları bulduk ama maalesef değerlendiremedik. İkinci yarı oyuna bazı hamlelerle özellikle ofansif manada, hareketlilik getirmeye çalıştıysak da bir şekilde bunun reaksiyonunu göremedik ve kaptırdığımız top ve bir penaltı sonrası da ortaya böyle bir skor çıktı. Maçın geneline baktığınız zaman biz de pozisyonlar bulduk fakat sahada daha diri, daha fazla ikili mücadele kazanan ve daha fazla isteyen bir rakip karşısında mağlup olduk. Günün en büyük sorunu bizim açımızdan, skor gerideyken göstermemiz gereken reaksiyonu gösteremeyişimiz ya da eksik gösterişimizdir. Zorlarsanız, forse ederseniz her şeyi denersiniz. Ama bazen olmaz skor alamazsınız. Bu normaldir ama bizde bu yoktu. Günün en azından benim adıma en çok düşünmem gereken, şapkamı önüme koymam gereken noktası bu idi. Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık biz, Samsunspor'u da tebrik ediyorum" dedi.