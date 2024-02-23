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Giriş Tarihi: 23.2.2024 12:42 Son Güncelleme: 23.2.2024 12:46

Pepe Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Pepe Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Porto'nun tecrübeli yıldızı Pepe, Arsenal'e karşı çıktığı Şampiyonlar Ligi maçı sonrası tarihe geçti. İngiliz futbolunun iki efsane ismi Rio Ferdinand ve Martin Keown, 41 yaşındaki Pepe'yi maç sonrası tebrik etti.

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan kariyerini Portekiz devi Porto'da devam ettiren yıldız oyuncu Pepe, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

OYNAYAN EN YAŞLI FUTBOLCU OLDU

Salı günü Porto'nun Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Arsenal'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyen 41 yaşındaki Pepe, turnuvanın son 16 turunda turunda oynayan en yaşlı futbolcu oldu.

FERDİNAND VE KEOWN TEBRİK ETTİ

TNT Sports adına karşılaşmayı yorumlayan İngiliz futbolunun efsane isimleri Rio Ferdinand ve Martin Keown, maçın bitiminin ardından Pepe'yi sarılarak tepki etti.

"ÇOK SAÇMA"

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın eski yıldızı Rio Ferdinand, Pepe'nin ilerleyen yaşına rağmen Avrupa futbolunun en üst ligi Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını, "Pazartesi günü 41 yaşında olacak. Vücudunun bu durumu nasıl atlattığını düşünmek çok saçma." sözleriyle ifade etti.

"BUNU NASIL YAPIYORSUN"

Arsenal efsanesi Martin Keown ise Pepe ile arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı: "Ona, 'Bunu nasıl yapıyorsun' diye sordum. O da bana 'Hala güçlüyüm, hâlâ kendime güveniyorum!' cevabını verdi.

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Pepe Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
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