Pepe Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

"ÇOK SAÇMA"

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın eski yıldızı Rio Ferdinand, Pepe'nin ilerleyen yaşına rağmen Avrupa futbolunun en üst ligi Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını, "Pazartesi günü 41 yaşında olacak. Vücudunun bu durumu nasıl atlattığını düşünmek çok saçma." sözleriyle ifade etti.

"BUNU NASIL YAPIYORSUN"

Arsenal efsanesi Martin Keown ise Pepe ile arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı: "Ona, 'Bunu nasıl yapıyorsun' diye sordum. O da bana 'Hala güçlüyüm, hâlâ kendime güveniyorum!' cevabını verdi.