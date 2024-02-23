Sparta Prag oyuncusu Jan Kuchta'dan olay sözler: "Maçı kaybetmek Türkler için zalimliktir''

''BAŞARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM''



Attığı golün ofsayta takılmasıyla ilgili olarak, "Güzel bir geçiş pasıydı, harika bir ilk dokunuş yaptım ve o şutta Muslera'yı hazırlıksız yakaladım. Hakemlerin bunu fark edebileceğini anlamıştım ama biz silahlarımızı bırakmadık. Belirlediğimiz oyunu sürdürdük ve bunu bu şekilde başardığımız için mutluyum.'' sözlerini sarf etti.





''MAÇI KAYBETMEK TÜRKLER İÇİM ZALİMLİKTİR''



''Sparta Prag'ın gücünü gösterdik. 4-1'lik skor her şeyi anlatıyor." diyen Kuchta, maç sonunda çıkan tartışmayı anlatarak, "Golü kutluyordum, tribünlere bakıyordum ve taraftarlarla konuşuyordum. Ama Galatasaray analisti bizim yedek kulübemizle konuşmaya devam etti. Türklerin nasıl olduğunu biliyoruz. Maçı kaybetmek onlar için zalimliktir." dedi.