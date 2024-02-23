Sparta Prag’dan Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşımlar!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibine 4-1 yenilen Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etti.
Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünü Abdülkerim Bardakcı atarken, ev sahibi ekibin gollerini ise Angelo Preciado, Indrit Tuci, Lukas Haraslin ve Jan Kuchta kaydetti.
CİMBOM'UN AVRUPA DEFTERİ KAPANDI
Çekya ekibi aldığı bu galibiyetle kupada adını son 16 turuna yazdırırken, Galatasaray ise organizasyondan elendi. Karşılaşmanın ardından iki takımın yedek kulübeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kırmızı kart gösterildi.
PRAG'DAN G.SARAY TARAFTARINI KIZDIRAN PAYLAŞIM: HARASLIN'İN SEVİNCİ OLAY OLDU
Sparta Prag'ın 3. golünü 80. dakikada atan Haraslin, Icardi ile özdeşlesen gol sevincini yaptı. Prag, bu golün sevincini sosyal medyadan paylaştı. Söz konusu fotoğrafa Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.
THOR PAYLAŞIMI YAPILDI
Sparta Prag, Haraslin'in paylaşımı sonrası bu sefer Thor filminden bir sahneyi paylaşarak Galatasaray'a gönderme yaptı. Çek kulübü, Thor'un çekiciyle rakibini parçalama sahnesini Galatasaray maçına gönderme olarak paylaştı.
😏 #acsparta pic.twitter.com/M58OvM9HML— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 22, 2024