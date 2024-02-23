Sparta Prag’dan Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşımlar!

PRAG'DAN G.SARAY TARAFTARINI KIZDIRAN PAYLAŞIM: HARASLIN'İN SEVİNCİ OLAY OLDU

Sparta Prag'ın 3. golünü 80. dakikada atan Haraslin, Icardi ile özdeşlesen gol sevincini yaptı. Prag, bu golün sevincini sosyal medyadan paylaştı. Söz konusu fotoğrafa Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

THOR PAYLAŞIMI YAPILDI

Sparta Prag, Haraslin'in paylaşımı sonrası bu sefer Thor filminden bir sahneyi paylaşarak Galatasaray'a gönderme yaptı. Çek kulübü, Thor'un çekiciyle rakibini parçalama sahnesini Galatasaray maçına gönderme olarak paylaştı.