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Giriş Tarihi: 24.2.2024

Ağlattın bizi gardaş!

Ağlattın bizi gardaş!

Tarihinde ilk kez Avrupa’da son 16’ya kalan Azeri temsilcisi Karabağ, peri masalı yazdı. İlk maçta gözyaşlarına boğulan genç yıldız Akhundzade, turun tek başına mimarı oldu

Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın elenmesi üzüntü yaratırken, kardeş ülke Azerbaycan ekibi Karabağ'ın başarısı büyük gurur yaşattı… 4-2'nin rövanşında Braga'ya 3-2 kaybetmesine rağmen son 16'ya yükselen siyah-beyazlı ekip, destan yazdı. Tarihinde ilk kez böyle bir başarıya imza atan Karabağ'da sevinç görülmeye değerdi. Dün çekilen kurada son 16'da Alman devi Leverkusen ile eşleşen Karabağ, 7 ve 14 Mart'ta oynanacak karşılaşmalarda yeni bir tarih yazmak için sahaya çıkacak.

İLK MAÇTA ÜZÜLDÜ RÖVANŞTA COŞTURDU
Karabağ'da zaferin baş mimarı olan Nariman Akhundzade, ilk maçta 90+7'de kaçırdığı golün ardından gözyaşlarına hâkim olamazken, rövanşta bu üzüntüsünün yerini sevince bıraktı. 120+2. dakikada sahne alarak golünü atan 19 yaşındaki genç yıldız, son 16 turunu getirdi. Akhundzade, bu sezon Azerbaycan Ligi'nde de attığı 4 gol-1 asistle 6 puan kazandırdı.
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Ağlattın bizi gardaş!
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