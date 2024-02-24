Ağlattın bizi gardaş!

Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın elenmesi üzüntü yaratırken, kardeş ülke Azerbaycan ekibi Karabağ'ın başarısı büyük gurur yaşattı…Tarihinde ilk kez böyle bir başarıya imza atan Karabağ'da sevinç görülmeye değerdi.Karabağ'da zaferin baş mimarı olan Nariman Akhundzade, ilk maçta 90+7'de kaçırdığı golün ardından gözyaşlarına hâkim olamazken, rövanşta bu üzüntüsünün yerini sevince bıraktı.Akhundzade, bu sezon Azerbaycan Ligi'nde de attığı 4 gol-1 asistle 6 puan kazandırdı.