Ağlattın bizi gardaş: Nariman Akhundzade

Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın elenmesi üzüntü yaratırken, kardeş ülke Azerbaycan ekibi Karabağ'ın başarısı büyük gurur yaşattı. 4-2'nin rövanşında Braga'ya 3-2 kaybetmesine rağmen son 16'ya yükselen Siyah-Beyazlı ekip, destan yazdı.

Tarihinde ilk kez böyle bir başarıya imza atan Karabağ'da sevinç görülmeye değerdi. Dün çekilen kurada son 16'da Alman devi Leverkusen ile eşleşen Karabağ, 7 ve 14 Mart'ta oynanacak karşılaşmalarda yeni bir tarih yazmak için sahaya çıkacak.

İLK MAÇTA ÜZÜLDÜ, RÖVANŞTA COŞTURDU

Karabağ'da zaferin baş mimarı olan Nariman Akhundzade, ilk maçta 90+7'de kaçırdığı golün ardından gözyaşlarına hâkim olamazken, rövanşta bu üzüntüsünün yerini sevince bıraktı.

120+2. dakikada sahne alarak golünü atan 19 yaşındaki genç yıldız, son 16 turunu getirdi. Akhundzade, bu sezon Azerbaycan Ligi'nde de attığı 4 gol-1 asistle 6 puan kazandırdı.